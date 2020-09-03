Comités Barriales de Emergencia (CBE)

Solidaridad: Donan 10 mil kilos de verduras a comedores barriales

La Asociación de Pequeños Productores , realiza en el día de hoy una importante donación de verduras a comedores barriales, Plácido Vaca referente del sector manifestó que "si bien nosotros no somos la solución, esperamos poder aportar nuestra parte a este difícil momento que atraviesa la ciudad".