Comités Barriales de Emergencia (CBE)
Coronavirus y periferia: advierten sobre la falta de hisopados y controles
Debieron cerrar comedores barriales por casos de coronavirus
Bosque Grande será incluido en el Programa CuiDARnos
Detalles sobre la implementación del Plan CuiDARnos
Habrá una prueba piloto de medidas preventivas en barrio Félix U. Camet
Crece la preocupación por la crisis alimentaria en Mar del Plata
Solidaridad: Donan 10 mil kilos de verduras a comedores barriales
La Asociación de Pequeños Productores , realiza en el día de hoy una importante donación de verduras a comedores barriales, Plácido Vaca referente del sector manifestó que "si bien nosotros no somos la solución, esperamos poder aportar nuestra parte a este difícil momento que atraviesa la ciudad".