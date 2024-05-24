clinicas privadas

Sanidad en crisis: "Las Cámaras dicen que no tienen dinero y vemos que trabajan a reventar"
Así lo afirmaron durante la tercera jornada de retención de tareas en busca de una mejora salarial.
Así lo afirmaron durante la tercera jornada de retención de tareas en busca de una mejora salarial.
“Rompieron el contrato con las tres clínicas más importantes de Mar del Plata”, fue una de las quejas.
El avance del COVID19 complica cada vez más el escenario en la ciudad de Mar del Plata, donde el desborde de la demanda en el sistema de salud preocupa no solo por la ocupación de camas. Jorge Soria presidente de Fecliba manifestó que "lo que limita la situación es la falta de personal capacitado".
El presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales señaló que actualmente "son 60 días para cobrar un paciente que se interna hoy".
El acuerdo firmado incluye la entrega en comodato de respiradores, bombas de infusión y monitores multiparamétricos a las clínicas privadas. Además, se amplía la inversión realizada por la Nación a través del Programa Sumar.
Así lo indicó Jorge Soria, el presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Buenos Aires: "No es un problema de recursos si no un problema de saber analizar este momento, ser solidarios y pensar que si los sanatorios van mal los médicos vamos mal y la gente no s