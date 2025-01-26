Un bronce argentino en Comodoro Rivadavia con Enríquez y Dennapole en competencia
Se completó la segunda etapa del Circuito Sudamericano de Beach Volley en Comodoro Rivadavia donde participaron las marplatenses Belén Enríquez y Iara Dennapole.
Se completó la segunda etapa del Circuito Sudamericano de Beach Volley en Comodoro Rivadavia donde participaron las marplatenses Belén Enríquez y Iara Dennapole.
La marplatense Belén Enríquez fue la única local que pudo subirse al podio en la primera etapa. En damas, ganaron las brasileras Horta-Maia y en caballeros, los hermanos Capogrosso de nuestro país.
El Circuito Argentino de Beach Volley tendrá dos fechas en enero en Mar del Plata y Chapadmalal, además de una de las jornadas del Circuito Sudamericano.
La playa del Parador FeVA tendrá a las mejores duplas del continente entre el 17 y el 19 de enero de 2025.
En la 3° Etapa del certamen disputada en Montevideo, la dupla integrada por la marplatense Cecilia Peralta y Maia Najul avanzó hasta cuartos de final donde cayeron con la dupla brasilera integrada por Angela/Neide. En la misma instancia cayeron Gallay/Pereyra.