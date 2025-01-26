Cecilia Peralta compitió en Uruguay por el Circuito Sudamericano

En la 3° Etapa del certamen disputada en Montevideo, la dupla integrada por la marplatense Cecilia Peralta y Maia Najul avanzó hasta cuartos de final donde cayeron con la dupla brasilera integrada por Angela/Neide. En la misma instancia cayeron Gallay/Pereyra.