cierre cultura

Cierre Cultural 2019: entregaron donaciones en la Gruta de Lourdes

Luego de realizarse el gran espectáculo musical en la Plaza del Agua, comenzó el proceso de entrega de los útiles y alimentos no perecederos recolectados. Este sábado por la mañana fue el turno del Hogar para Enfermos Crónicos Nuestra Señora de Lourdes.