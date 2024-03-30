cierre cultura

Suspendieron las actividades en el Unzué
Lo definió el gobierno nacional. Sin embargo, trabajadores realizarán un festival en las inmediaciones en reclamo por los despidos.
Lo definió el gobierno nacional. Sin embargo, trabajadores realizarán un festival en las inmediaciones en reclamo por los despidos.
Desde Acción Marplatense solicitaron informes sobre la cobertura de cargos vacantes, tanto de músicos como de la jefatura, la publicidad de la agenda y la participación de la Orquesta en el programa Conciertos Marplatenses.
Luego de realizarse el gran espectáculo musical en la Plaza del Agua, comenzó el proceso de entrega de los útiles y alimentos no perecederos recolectados. Este sábado por la mañana fue el turno del Hogar para Enfermos Crónicos Nuestra Señora de Lourdes.