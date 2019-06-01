Champions League: Liverpool gritó campeón en Madrid
Con goles de Mohamed Salah y Divock Origi, el equipo de Jürgen Klopp venció 2-0 al Tottenham en Madrid y alcanzó su sexta Champions League.
Con goles de Mohamed Salah y Divock Origi, el equipo de Jürgen Klopp venció 2-0 al Tottenham en Madrid y alcanzó su sexta Champions League.
Los “Reds” y los “Spurs” se medirán, desde las 16, en el Wanda Metropolitano de Madrid. Para el conjunto de Pochettino será la primera final en su historia, mientras que el Liverpool buscará su sexta corona en la competencia.