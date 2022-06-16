Comesaña y Zeballos siguen avanzando
El marplatense Francisco Comesaña ganó tanto en singles como en dobles dentro del Challenger de Corrientes mientras que Horacio Zeballos se metió en las semifinales del ATP 500 de Halle, Alemania.
El marplatense Francisco Comesaña ganó tanto en singles como en dobles dentro del Challenger de Corrientes mientras que Horacio Zeballos se metió en las semifinales del ATP 500 de Halle, Alemania.
El marplatense Francisco Comesaña participará desde este martes en el Challenger de Corrientes donde parte como segundo pre-clasificado del cuadro principal.