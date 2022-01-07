Últimos cupos para la séptima edición del Campus de Arqueros
El lunes comenzará el Campus de Arqueros en su séptima edición todavía con algunos lugares disponibles. Enterate como hacerlo.
El lunes comenzará el Campus de Arqueros en su séptima edición todavía con algunos lugares disponibles. Enterate como hacerlo.
El próximo 10 de enero comenzará a desarrollarse un clásico de cada temporada como el “Campus de Arqueros” que organizan y dictan Santiago Tornato, Agustín Capalbo y Fernando Mazzeo. Conocé los detalles.