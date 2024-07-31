Histórica actuación de José Maligno Torres: ganó el oro en BMX freestyle y le dio la primera medalla a Argentina
El rider argentino de 29 años tuvo una pasada excepcional en la final de la categoría y sumó el primer podio para el país en la cita.
El rider argentino de 29 años tuvo una pasada excepcional en la final de la categoría y sumó el primer podio para el país en la cita.
En pleno deterioro, el parque frente a la Playa Bristol pide a gritos una renovación. Cientos de chicos, familias y docentes de skate lo usan a diario. Hoy, es más peligro que espacio de encuentro. La comunidad ya se moviliza.