Trágico accidente en Bangladesh: un avión se estrelló contra una escuela y hay al menos 19 muertos
La aeronave impactó contra el campus de un centro educativo ubicado en la zona norte de Daca.
La aeronave impactó contra el campus de un centro educativo ubicado en la zona norte de Daca.
El Tribunal Internacional de Crímenes del país la responsabilizó por la represión estudiantil de 2024, que dejó 1.400 muertos.
Tras 15 años en el cargo, Sheikh Hasina huyó en helicóptero tras una brutal jornada de disturbios. El jefe del ejército anunció que los militares formarían un gobierno interino. Manifestantes atacaron la estatua del padre de la ex gobernante.