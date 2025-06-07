Asociación Marplatense de Bodyboard

El Circuito Inaugural de Bodyboard cumple su segunda fecha el domingo
Este domingo se disputará la segunda fecha del Circuito Inaugural de Bodyboard teniendo como escenario la Playa Popular.
Este domingo se disputará la segunda fecha del Circuito Inaugural de Bodyboard teniendo como escenario la Playa Popular.
La playa La Popular será sede de la segunda jornada del certamen marplatense, que reúne a jóvenes talentos y competidores de alto nivel. Con categorías para todas las edades y un pasaje internacional en juego, el bodyboard local vive un gran momento.
Se cumplió a fines de la semana pasada con la primera fecha del Circuito Inaugural de la nueva entidad que rige el bodyboard en nuestra ciudad. Los resultados.