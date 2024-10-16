La Policía Nacional reconsidera seguir buscando a Agostina Rubini hasta el lunes
La principal hipótesis de las autoridades es que la marplatense de 24 años quedó atrapada en un contenedor de una planta de tratamiento de residuos y no pudo salir.
La principal hipótesis de las autoridades es que la marplatense de 24 años quedó atrapada en un contenedor de una planta de tratamiento de residuos y no pudo salir.
El Instituto de Medicina Legal buscará muestras de ADN para dar con restos de la marplatense.