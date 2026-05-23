La propuesta reunió a voluntarios dentro de la universidad pública para producir prendas de invierno destinadas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa apunta a sostener acciones solidarias de manera permanente y articulada con organizaciones sociales.

Ads

La iniciativa se desarrolló durante dos jornadas consecutivas y convocó tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a vecinos que decidieron sumarse al trabajo colectivo y confeccionar diversas prendas de abrigo que serán distribuidos a través de organizaciones que trabajan diariamente con personas vulnerables.

El proyecto fue impulsado desde el programa “Comunidad”, coordinado por la diseñadora industrial textil Julieta Rodríguez, quien explicó que el espacio nació con la intención de fortalecer las distintas acciones de extensión que ya existen dentro de la facultad y transformarlas en políticas institucionales sostenidas en el tiempo.

Ads

Lejos de plantearse como una actividad aislada, desde la organización señalaron que el objetivo es construir una red permanente de intervención social desde la universidad pública, articulando conocimientos académicos con necesidades concretas de la comunidad.

Como resultado de las jornadas, los voluntarios lograron confeccionar alrededor de 150 pares de medias y decenas de accesorios de invierno que serán entregados mediante “Noche de la Caridad”, organización que colabora con personas en situación de calle en en la ciudad.

Ads

Además del impacto solidario inmediato, los organizadores destacaron el valor simbólico de la experiencia: convertir espacios educativos en ámbitos de encuentro, cooperación y respuesta frente a problemáticas sociales que se profundizan durante el invierno.