Como cada 3 de diciembre, estudiantes y profesores de Euskera, la lengua ancestral del País Vasco, se reunirán para conmemorar el También se anunció el tradicional almuerzo de fin de año de la institución. La celebración comenzará a las 18 en Plaza San Martín, frente al retoño del histórico roble de Gernika, y continuará en la sede del Centro Vasco Denak Bat.

El objetivo es resaltar la importancia del euskera en la actualidad, reconocer su valor histórico y promover su uso en todos los ámbitos, además de visibilizar la necesidad de proteger las lenguas minoritarias para las futuras generaciones.

El euskera es considerado la lengua viva más antigua de Europa y no tiene parentesco con ningún otro idioma. Es oficial en el País Vasco y en algunas zonas de Navarra, pese a que fue prohibido durante la dictadura del general Franco. Se estima que cerca de 1.800.000 personas lo hablan hoy en Euskal Herria, región que comprende cuatro provincias españolas y tres francesas.

En la celebración local participarán los reconocidos docentes Mónica Usubiaga y Esteban Capurro junto a sus alumnos, además del presidente del Denak Bat, Francisco Javier “Patxi” Valencia, y el marplatense Asier Iriberri, presidente de la Federación de Entidades Vascas de Argentina. Tras los discursos y la entonación de canciones en euskera, los presentes se trasladarán a la sede institucional para compartir una reunión gastronómica “a la canasta”.

Por otra parte, el domingo 7 de diciembre a las 12, el Denak Bat realizará su tradicional Almuerzo de Fin de Año en el Complejo Calasanz, ubicado en Armando Chulac 6635. Las tarjetas, a la venta en la secretaría de la institución, tienen un valor de 25.000 pesos e incluyen chorizo, morcilla, asado o vacío, helado y bebidas. Los menores de 8 años no abonan.

Los asistentes deberán llevar cubiertos, platos y vasos. Para la sobremesa se recomienda asistir con reposera, mate y algo para compartir en la merienda.