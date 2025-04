La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) dio la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes extranjeros que eligieron la ciudad para cursar un tramo de sus estudios superiores. En esta oportunidad, 31 jóvenes provenientes de países como Alemania, Francia, Colombia y México se incorporaron a distintas facultades de la institución, en el marco de los programas de movilidad académica internacional.

La vicerrectora de la universidad, Silvia Berardo, celebró la llegada de los nuevos estudiantes y destacó el valor de este tipo de experiencias. “Estamos muy contentos porque tenemos el aula Filler colmada de alumnos que vienen a hacer sus intercambios aquí. Vienen a estudiar carreras como Psicología, Medicina, Derecho e Ingeniería, y eso nos llena de orgullo”, expresó.

Estos intercambios no solo enriquecen a quienes llegan, sino también a la comunidad universitaria local. La presencia de estudiantes internacionales fomenta el intercambio de ideas, la diversidad cultural y nuevas formas de aprendizaje, a la vez que posiciona a la UNMDP como un actor clave en la internacionalización de la educación superior en Argentina.

La universidad mantiene convenios con instituciones de distintos países, lo que permite una relación de reciprocidad: así como recibe estudiantes extranjeros, también brinda a los locales la posibilidad de cursar materias en universidades del exterior.

Una experiencia transformadora

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la transformación personal y cultural que viven durante su paso por la ciudad. “La vivencia que experimentan aquí les cambia la vida totalmente. Se adaptan tanto que hasta toman mate y van a ver partidos de fútbol”, relató Berardo.

Entre los estudiantes recién llegados se encuentra Sarah Benhamada-Margout, de Francia, quien se incorporó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para estudiar Biología Marina. “Quería descubrir la cultura de América Latina, y Argentina me interesaba particularmente. Esta es mi primera vez en el continente y estoy muy entusiasmada con todo lo que puedo aprender”, comentó.

Por su parte, Sodel Ruedo, estudiante mexicano de Arquitectura, eligió Mar del Plata motivado por el interés en la cultura argentina. “Desde chico me gustaba este país y no quise desaprovechar la oportunidad. Me la estoy pasando increíble. La interacción entre culturas y las distintas formas de enseñar enriquecen muchísimo nuestra formación”, expresó.

Mar del Plata, ciudad anfitriona

El proceso de adaptación no está exento de desafíos: desde trámites administrativos hasta la integración con el estudiantado local. No obstante, la UNMDP cuenta con programas de acompañamiento y tutorías para facilitar la inserción de los estudiantes en la vida universitaria marplatense.

Además de su propuesta académica, los estudiantes extranjeros valoran la posibilidad de sumergirse en la vida cotidiana de la ciudad, generar vínculos con otros jóvenes y conocer una nueva cultura desde adentro.

La llegada de estudiantes internacionales no solo refuerza el compromiso de la UNMDP con la educación de calidad, sino que también enriquece la diversidad y el intercambio dentro de las aulas, consolidando a Mar del Plata como un destino universitario con proyección global.