Estudiantes de La Plata comenzó su participación en la Copa Libertadores con un empate 1-1 frente a Independiente Medellín en Colombia, en un partido que dejó un sabor agridulce por el desarrollo del juego.

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En la previa, hubo preocupación por la situación física de Guido Carrillo, quien presentó molestias estomacales durante la jornada. Sin embargo, el delantero se recuperó a tiempo, fue titular y además llevó la cinta de capitán en el debut internacional del equipo.

El conjunto argentino tuvo un gran primer tiempo, con un gol tempranero antes de los cuatro minutos donde logró imponerse con claridad sobre su rival. Con dominio del balón y mayor profundidad, encontró la ventaja gracias a Tiago Palacios, quien armó una gran jugada individual: eludió rivales, remató y, con el desvío, venció al arquero para poner el 1-0.

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Parecía que el Pincha tenía el partido bajo control, pero en el complemento el desarrollo cambió. Independiente Medellín creció en intensidad y comenzó a acercarse con peligro. A los 64 minutos, Francisco Chaverra aprovechó un tiro de esquina y, con un remate de zurda, estableció el empate.

A partir de allí, el encuentro se volvió más parejo. Estudiantes tuvo algunas oportunidades para volver a ponerse en ventaja mediante contragolpes, pero no logró concretarlas. En el tramo final, el equipo debió sostener el resultado ante la presión del conjunto colombiano.

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Así, el Pincha sumó un punto en su debut , aunque con la sensación de que pudo haberse llevado más tras un primer tiempo en el que fue ampliamente superior.

Ahora, el equipo platense buscará hacerse fuerte en casa: el próximo martes disputará su segundo compromiso del grupo cuando reciba a Cusco a las 19 horas en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata.



