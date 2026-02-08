El 61% de los argentinos manifiesta preocupación por su situación económica, el 57% reconoce dificultades para llegar a fin de mes y los préstamos personales crecieron un 44,3% real durante 2025, según estudios elaborados por Mercer, Ipsos y First Capital Group.

Ads

El pulso de la economía no se expresa solo a través de variables macroeconómicas, sino también en las percepciones y expectativas de los hogares. El Estudio de Bienestar Financiero 2025 de Mercer señala que siete de cada diez argentinos atraviesan algún nivel de estrés financiero, en un contexto marcado por la inflación persistente, la fragilidad de los ingresos y la dificultad para planificar a mediano plazo.

El informe indica que el 61% de los trabajadores reconoce que las preocupaciones económicas los acompañan incluso durante su jornada laboral. Además, el 14% presenta niveles de ansiedad financiera que afectan el descanso y la calidad del sueño, mientras que el 22% afirma haber perdido el control de sus finanzas personales.

Ads

Puede interesarte

En un escenario inflacionario, casi dos de cada diez personas se endeudaron en los últimos seis meses para cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios o salud. El endeudamiento aparece así como una herramienta de subsistencia cotidiana y no como una decisión vinculada al consumo de bienes durables.

Paradójicamente, más de la mitad de los encuestados asegura planificar sus finanzas mes a mes y ocho de cada diez mantiene algún hábito de ahorro. Sin embargo, el 31% identifica la falta de educación financiera como el principal obstáculo para gestionar mejor su dinero, por encima incluso de los gastos imprevistos. Como consecuencia, entre el 44% y el 54% recurre a familiares o amigos para recibir consejos financieros.

Ads

Desde la perspectiva del consumo, el informe Ipsos Talk LATAM 2025 muestra que el 57% de los argentinos declara tener dificultades para llegar a fin de mes, superando ampliamente el promedio regional del 43%. Este indicador casi duplica al de México y se ubica por encima del registrado en Brasil y Colombia.

Puede interesarte

A pesar de este panorama, se observa un optimismo moderado hacia el futuro. Ocho de cada diez latinoamericanos creen que 2026 será mejor que 2025. En Argentina, el Índice Global de Confianza del Consumidor registró en noviembre de 2025 un aumento mensual de 6,5 puntos, el mayor entre los 30 países relevados, aunque el nivel absoluto continúa siendo bajo, con 46,9 puntos.

Esta combinación de dificultades actuales y expectativa futura redefine también la relación con empresas y marcas. Ipsos detectó un consumidor más exigente, que prioriza no solo el precio, sino también la coherencia, el propósito y la confianza, en un contexto donde el 90% de las personas percibe que el mundo cambia demasiado rápido.

Ads

Por su parte, la encuesta de D’Alessio IROL y Berensztein indicó que en octubre de 2025 la incertidumbre económica volvió a ocupar el primer lugar entre las principales preocupaciones sociales, con el 61% de las menciones, por encima de la inseguridad. El 62% considera que la economía está peor que en 2024 y solo el 35% percibe una mejora.

Puede interesarte

En este escenario, la evolución de los préstamos personales resulta clave para comprender cómo los hogares sostienen su nivel de consumo. Durante 2025, esta línea crediticia cerró con un crecimiento real interanual del 44,3%. Según First Capital Group, el stock alcanzó en diciembre un saldo de $19,1 billones.

En diciembre, los préstamos personales registraron una suba nominal mensual del 1,3%, pero una caída real del 1,1%. En términos interanuales, el crecimiento fue del 89% nominal y del 44,3% real, impulsado principalmente por la primera mitad del año, cuando lideraron la recuperación del crédito en pesos.

Hacia el segundo semestre, el aumento de la morosidad y una mayor cautela de las entidades financieras frenaron la expansión. Los últimos dos meses del año mostraron los menores incrementos nominales, con subas del 1,6% en noviembre y del 1,3% en diciembre, frente al 12,9% registrado en enero.

Puede interesarte

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, señaló que el deterioro de los indicadores de pago redujo el ritmo de crecimiento del segmento. En términos trimestrales, los préstamos personales crecieron 5,1% en el último trimestre y 16,7% en el semestre, aunque muy por debajo del desempeño de 2024, cuando habían aumentado 134% real.

En 2026, el principal desafío será la gestión de la morosidad y la recuperación de clientes en situación irregular, en un contexto donde el endeudamiento permitió sostener el consumo, pero también expuso los límites financieros de los hogares en una economía aún atravesada por la incertidumbre.