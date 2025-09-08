Horacio Zeballos atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El tenista marplatense se consagró campeón del US Open en dobles junto al español Marcel Granollers, consiguiendo así el segundo título de Grand Slam de su trayectoria tras la histórica conquista en Roland Garros.

La pareja celebró en Nueva York un triunfo que tuvo un sabor especial por las dificultades previas: “Muy contento, súper emocionado con lo que vivimos en estas dos semanas. En un principio no sabíamos si íbamos a poder salir a competir porque Marcel venía arrastrando una lesión fuerte. Por suerte se pudo trabajar mucho con el cuerpo técnico y el médico, y eso hizo que pudiera salir a jugar. Terminamos haciéndonos con el trofeo, ganando un torneo importantísimo para nosotros”, destacó Zeballos.

El argentino reconoció que todavía asimila lo conseguido en Estados Unidos: “Recién ahora voy cayendo, tomando dimensión de lo que fue la final. Una locura realmente. Estoy disfrutándolo muchísimo y aprovechando que esto me dé más confianza y motivación para lo que se viene ahora”, señaló.

Esa motivación apunta directamente a la Copa Davis. Zeballos se incorporará en las próximas horas al equipo argentino que enfrentará a Países Bajos como visitante por la fase de grupos de las Finales. Argentina comparte zona con Italia y Brasil, y buscará repetir la gran actuación de la serie en Noruega que selló la clasificación.

“Ya estoy pensando en juntarme con el equipo y tratar de repetir esa gran victoria que tuvimos en Noruega, que también había sido muy difícil. Ojalá se pueda lograr otra vez”, cerró Zeballos, que llega en plena confianza para defender la camiseta argentina.

