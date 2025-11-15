En el marco de una Sesión Extraordinaria del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la institución eligió por unanimidad sus autoridades para el período 2025–2029: fueron electos la contadora Esther Castro como decana -renovando su mandato- y el licenciado Esteban Zaballa como vicedecano.

En su primer discurso como decana reelecta, Castro reafirmó su compromiso con los valores de la Reforma Universitaria. También llamó a sostener la deliberación libre y responsable en el Consejo Académico. Y entre sus prioridades para el nuevo período que inicia el 1 de diciembre destacó “cuidar lo esencial”, “ordenar procesos” y “proyectar con evidencia”.

El acto contó con la presencia de la vicerrectora Silvia Berardo, la rectora electa Mónica Biasone, las decanas Ana Sánchez (Ingeniería) y Norma Peralta (Ciencias de la Salud y Trabajo Social), además de autoridades de la facultad, docentes, estudiantes, graduados, personal nodocente, entidades profesionales y familiares.

Tras la votación, se vivió un momento emotivo en homenaje a Fernando Graña, vicedecano saliente. En nombre de la comunidad académica, la decana le entregó una bandeja y una obra del artista y docente Daniel Baino.

