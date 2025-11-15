Esther Castro fue reelecta como decana de la Facultad de Económicas
Además, Esteban Zaballa fue elegido como vicedecano. La titular reafirmó su compromiso con los valores de la Reforma Universitaria.
En el marco de una Sesión Extraordinaria del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la institución eligió por unanimidad sus autoridades para el período 2025–2029: fueron electos la contadora Esther Castro como decana -renovando su mandato- y el licenciado Esteban Zaballa como vicedecano.
En su primer discurso como decana reelecta, Castro reafirmó su compromiso con los valores de la Reforma Universitaria. También llamó a sostener la deliberación libre y responsable en el Consejo Académico. Y entre sus prioridades para el nuevo período que inicia el 1 de diciembre destacó “cuidar lo esencial”, “ordenar procesos” y “proyectar con evidencia”.
El acto contó con la presencia de la vicerrectora Silvia Berardo, la rectora electa Mónica Biasone, las decanas Ana Sánchez (Ingeniería) y Norma Peralta (Ciencias de la Salud y Trabajo Social), además de autoridades de la facultad, docentes, estudiantes, graduados, personal nodocente, entidades profesionales y familiares.
Tras la votación, se vivió un momento emotivo en homenaje a Fernando Graña, vicedecano saliente. En nombre de la comunidad académica, la decana le entregó una bandeja y una obra del artista y docente Daniel Baino.
