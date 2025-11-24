La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó con firmeza la designación del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa y sostuvo que la decisión del Gobierno constituye una “provocación” que debe ser frenada para evitar tensiones innecesarias en la sociedad.

En declaraciones a una radio nacional Carlotto advirtió que el nombramiento “inicia una situación de violencia”, al recordar que el país todavía carga con las consecuencias de los golpes de Estado y las dictaduras. Para la dirigente histórica, la conducción política de las Fuerzas Armadas debe permanecer en manos civiles.

“Poner a un militar en Defensa es un despropósito”, señaló, al remarcar que Presti “no está preparado para ese rol” y que su designación “no corresponde”. Según fuentes consultadas por NA, Carlotto considera que este tipo de decisiones implica “mortificar al país con ideas extrañas”.

La titular de Abuelas insistió en que “las políticas de Estado las manejan los civiles” y cuestionó lo que describió como un intento oficial por “cambiar la historia” para construir un relato nuevo “que no sirve o es peligroso”. Además, criticó los manejos del Gobierno y aseguró que los ciudadanos no pueden vivir “pendientes de lo que va a hacer el Presidente”.

Carlotto también expresó preocupación por lo que califica como un clima de “humillación permanente”, marcado por decisiones que, a su entender, rompen consensos básicos construidos desde el retorno de la democracia.

Mientras el Gobierno sostiene que busca “terminar con demonizaciones”, organismos de derechos humanos advierten que retrocede sobre acuerdos esenciales del período democrático.

Fuente: NA