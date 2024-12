Esteban Mirol anunció su decisión de retirarse de Telenueve al mediodía, noticiero que lideró durante más de 20 años junto a Marisa Andino en El Nueve. El periodista explicó que la constante exposición a noticias de violencia, femicidios y tragedias comenzó a afectarlo emocionalmente, llevándolo a perder motivación.

“Sentía que me faltaba energía y me impactaba tener que presentar tanto dolor”, expresó en una entrevista. Su retiro llega tras recibir dos premios Martín Fierro, que considera un momento perfecto para cerrar esta etapa de su carrera.



Con más de 70 años, Mirol aseguró que su decisión no fue tomada a la ligera, pero la satisfacción de haber construido un programa exitoso con enfoque social lo tranquiliza.

“Prefiero irme en mi mejor momento antes de que me pidan dar un paso al costado”, comentó. Su salida deja un vacío en la grilla de El Nueve, especialmente en un noticiero que supo ganar reconocimiento como el mejor diurno. Más detalles sobre su despedida y próximos pasos se conocerán en los próximos días.