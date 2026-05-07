El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informó que este viernes 8, de 9:00 a 12:00, el dispositivo Punto Verde Móvil se instalará en la Plaza José Hernández (Cardiel y Daireaux), en el barrio Los Pinares, donde se recepcionarán residuos reciclables y especiales, se entregarán árboles del programa Adoptá un árbol y se desarrollarán acciones de concientización ambiental a cargo del programa PREVENIR.

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El dispositivo se realiza semanalmente en espacios públicos de la ciudad y permite a los vecinos acercar distintos materiales para su correcta disposición. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

En simultáneo, el programa PREVENIR llevará su propuesta de educación ambiental a la Escuela Primaria 16, ubicada frente a la plaza. La iniciativa apunta a promover hábitos responsables y fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado de los recursos naturales. Los docentes interesados en recibir estas charlas pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

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El Punto Verde Móvil recepciona residuos eléctricos o electrónicos, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables, y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, además de plásticos, metales, vidrios, papel y cartón que habitualmente se descartan en la bolsa verde.

A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental. No se aceptan ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

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A dos meses de su implementación, el programa ya permitió recuperar 6887 kilos de materiales reciclables que no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo a extender su vida útil y reducir la generación de microbasurales. Entre los materiales recolectados se contabilizan 3050 kilos de residuos tecnológicos, 2214 kilos de vidrio, 578 kilos de papel y cartón, 513 kilos de plásticos, 224 kilos de pilas, 176 kilos de metales, 68 pares de anteojos y 111 litros de aceite vegetal usado.

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En el marco de la jornada, también se desarrollará el programa Adoptá un árbol, mediante el cual los vecinos previamente inscriptos podrán retirar su ejemplar para vereda. Quienes aún no se hayan registrado pueden hacerlo a través de www.bit.ly/inscripcionadoptaunarbol para contribuir al fortalecimiento del arbolado urbano.