La Secretaría de Salud municipal realizará este sábado 1 de 10:00 a 13:00 en Plaza España una jornada abierta y gratuita de prevención del accidente cerebrovascular (ACV).

La actividad contará con postas temáticas, controles de salud, asesoramiento profesional y una clase abierta de zumba de 11:00 a 12:00. El objetivo es acercar herramientas de prevención a la comunidad y promover el reconocimiento temprano de los síntomas del ACV.

Durante la jornada se instalará un circuito de postas con información y asesoramiento sobre hipertensión arterial, diabetes, colesterol, tabaquismo, alcohol, salud bucal, actividad física y el método F.A.S.T. para detección precoz. También se realizarán espirometrías, toma de presión arterial y charlas con profesionales.

Esta propuesta se enmarca en el programa Mar del Plata ciudad neurocardioprotegida y cuenta con el acompañamiento de la Clínica 25 de Mayo, Clínica Pueyrredon, Hospital Privado de la Comunidad (HPC), Dar Salud, Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), Universidad FASTA, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y organizaciones como AL-ANON / Alateen.

La jornada culmina una semana de actividades en instituciones de salud y espacios comunitarios, orientadas a la promoción de hábitos saludables y la detección temprana del ACV.

Además, se realizará el tercer Diálogo Deliberativo de la Red de ACV, creada por ordenanza municipal. El encuentro reunirá a representantes de instituciones públicas, privadas y académicas para evaluar avances y definir nuevas líneas de acción en la prevención y atención del ACV.

Desde su implementación, la política sanitaria incluye el primer tablero digital de monitoreo de alertas, la capacitación de más de 100 profesionales y la incorporación de una ambulancia del SAME Municipal equipada para emergencias cerebrovasculares, con el apoyo de la Fundación Médica de Mar del Plata.