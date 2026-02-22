Este lunes llega a Mar del Plata el Tren de Capital Humano “9 de Julio”, un dispositivo coordinado por el Gobierno Nacional y el Municipio de General Pueyrredon, con el fin de brindar controles preventivos sin costo, así como acceso a trámites y un espacio cultural.

Se trata de un tren de 11 vagones que atenderá hasta el 6 de marzo en la Estación Ferroautomotora -San Juan y Luro-, todos los días de 8:15 a 16 y los turnos se otorgarán a partir de las 7.30. Además, cada especialidad tendrá horarios particulares, entre las que se encuentran clínica, pediatría, nutrición, ginecología, oftalmología y odontología, entre otras.

Además, habrá atención para trámites de ANSES y RENAPER, así como en servicios sociales, discapacidad y niñez, en un trabajo articulado entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación y las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud de nuestra ciudad.

Las familias que se acerquen al dispositivo, podrán realizar estudios como mamografías, radiografías y audiometrías. También habrá controles oftalmológicos y entrega de anteojos para chicos de 6 a 17 años en el marco de la campaña “Ver para Ser Libres”, que ya pasó por Mar del Plata el año pasado con gran repercusión y que entregó más de 500 anteojos en distintos puntos de la ciudad.

El dispositivo cuenta con 5 consultorios, equipados con sillones de odontología y ginecología, insumos descartables, materiales, personal técnico y administrativo para coordinar los turnos. También tiene la capacidad de realizar hasta 130 audiometrías por día en el marco de los controles fonoaudiológicos preventivos, todo ello sin costo para los beneficiarios.

En el marco de la atención de ANSES, podrán gestionarse trámites previsionales excepto iniciar jubilación, y el Registro Nacional de las Personas brindará la atención de inicio del trámite de DNI que luego se enviarán por correo postal.

El Municipio dispuso además un espacio de promoción de programas tanto en servicios sociales generales como en los trámites vinculados a la discapacidad y la atención a cargo de los dispositivos de niñez, adolescencia, juventud y familia.