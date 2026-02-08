La empresa que suministra electricidad en Mar del Plata, EDEA, informó que este lunes 9 de febrero realizará trabajos de mantenimiento en su red y por ese motivo varios sectores de la ciudad no tendrán servicio eléctrico durante algunas horas.

Según lo programado, entre la mañana y el mediodía se interrumpirá la luz en distintas zonas para que los equipos puedan realizar las mejoras necesarias en la infraestructura. Estas interrupciones forman parte de un plan de obras para fortalecer el sistema de energía y permiten que el personal pueda trabajar de forma segura.

Los cortes están previstos en segmentos específicos de la ciudad en distintos horarios; además, desde la empresa aclararon que si el tiempo no acompaña estas tareas podrían reprogramarse.

Según el cronograma difundido, este lunes entre las 8 y las 10 se verá afectado el servicio en avenida Polonia entre Fortunato de la Plaza y Bouchard.

También, en el mismo horario, se interrumpirá el servicio a los usuarios del edificio “Maral XXIX”, ubicado Avellaneda N° 1735.

Luego, entre las 10 y las 12, habrá un corte en el suministro que afectará a los vecinos del barrio Centenario, específicamente en San Lorenzo 5501 (Sector 12 Pilares del 1 al 6) del barrio Centenario. En el mismo barrio habrá antes otro corte, en México 3290 , de 8 a 10.

A su vez, el personal de EDEA trabajará en Santa Clara del Mar, donde se interrumpirá el servicio de energía eléctrica entre las 9 y las 10 en la zona de Los Robles del barrio Haras del Mar.