La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata llevará adelante la Semana de la Extensión 2026, una iniciativa organizada por la Secretaría de Extensión que se desarrollará del lunes 20 al viernes 24, con actividades abiertas a la comunidad académica y al público en general.

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La propuesta busca fortalecer el vínculo entre la Universidad y la sociedad, en el marco de la extensión universitaria como uno de los pilares fundamentales de la educación pública, entendida como el puente entre el conocimiento académico y las necesidades del territorio.

Bajo una modalidad participativa, la iniciativa apunta a difundir el trabajo de los distintos programas, grupos y proyectos vigentes, al tiempo que promueve espacios de formación para estudiantes, graduados y docentes.

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“La extensión desempeña un rol central en el compromiso social de la institución. Con este espacio, buscamos promover la reflexión sobre la función social de nuestra Facultad y generar un diálogo constructivo con organizaciones, emprendedores y empresas del medio”, señalaron desde la Secretaría de Extensión.

Durante la semana se desarrollarán talleres de capacitación orientados a la formulación y ejecución de proyectos, instancias de intercambio entre equipos de trabajo, actividades dinámicas con contenidos audiovisuales y propuestas en redes sociales, y debates sobre políticas de extensión y el rol social de la universidad.

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La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la función extensionista de la Facultad, promoviendo la articulación con actores sociales y fomentando la participación activa en prácticas territoriales. Asimismo, se busca visibilizar los proyectos en curso e incentivar la incorporación de nuevos participantes en acciones vinculadas al desarrollo local y regional.

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Las personas interesadas en conocer el cronograma completo e inscribirse en los talleres podrán hacerlo a través del sitio web www.eco.mdp.edu.ar/semanaextension.