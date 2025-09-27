La Justicia emitió un pedido de captura nacional e internacional para el sospechoso, que fue identificado como Victoriano Tony Janzen Valverde. También buscan a su mano derecha, Agustín Ozorio.

En la noche del viernes, la Justicia emitió una orden de captura nacional e internacional contra Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una casa de la ciudad bonaerense de Florencio Varela.

También buscan a quien sería su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años.

