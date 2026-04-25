El Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata organizará este domingo 26 un acto conmemorativo por el 89° aniversario del bombardeo de Gernika, que se realizará a las 11:00 en la plaza San Martín, frente a la Facultad de Derecho, con la participación de socios y allegados.

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La actividad tendrá lugar en el retoño del mítico roble y consistirá en unas palabras alusivas y la entonación de Gernikako Arbola, canción de José María de Iparaguirre, como homenaje a las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española.

El bombardeo de Gernika ocurrió en el contexto de ese conflicto, cuando la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que apoyaban al bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española, llevaron adelante un ataque que, según cifras oficiales del gobierno de Euskadi, destruyó el 85,22% de los edificios, afectó al 99% de la villa y dejó 1.654 víctimas mortales.

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El 31 de marzo de 1937 había comenzado la denominada Campaña del Norte, con el bombardeo de Durango y una serie de ataques aéreos masivos sobre posiciones del frente y otras localidades como Elorrio y Otxandio.

El 26 de abril de ese año, a las 16:20, se produjo el ataque sobre Gernika: las primeras bombas cayeron sobre la ciudad, sonaron las alarmas y la población buscó refugio, mientras los bombarderos atacaban el centro urbano y el depósito de agua, acompañados por cazas que ametrallaron a civiles antes de un bombardeo masivo.

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Durante más de tres horas se arrojaron entre 31 y 41 toneladas de explosivos, en su mayoría bombas incendiarias, que arrasaron el centro urbano y provocaron un incendio que no pudo ser extinguido durante varios días.