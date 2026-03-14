La Municipalidad de General Pueyrredon informó que este domingo se implementará un operativo especial de tránsito y seguridad con motivo de la realización del Triatlón Olímpico MDQ 2026, que se desarrollará en distintos puntos de la costa marplatense.

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El dispositivo comenzará a las 4 de la mañana y se extenderá hasta la finalización del evento. La competencia, avalada por la Federación Argentina de Triatlón y declarada de interés municipal, convocará a numerosos atletas nacionales e internacionales.

El triatlón se disputará en tres disciplinas. La etapa de natación consistirá en un circuito boyado de 1.500 metros en la playa del Centro Naval. Luego se llevará a cabo el tramo de ciclismo, de 40 kilómetros, que partirá desde el Parque Cerrado por avenida De los Trabajadores en sentido norte, bordeará la costa hasta avenida Constitución y continuará hasta el kilómetro 503 de la Ruta 11, donde se realizará el retorno para regresar nuevamente al Centro Naval.

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Finalmente, la etapa pedestre completará un recorrido de 10 kilómetros por distintos puntos del frente costero, incluyendo la Escollera Norte, el Boulevard Marítimo y sectores como Cabo Corrientes, Varese y el Torreón, con retomes en distintos tramos del circuito antes de la llegada.

En cuanto a los cortes de tránsito, desde las 5 hasta las 11 estará interrumpida la circulación en avenida Juan B. Justo y avenida De los Trabajadores hasta el portón de ingreso a la Base Naval. Además, entre las 7 y las 11, por la etapa ciclista, el corte se extenderá desde ese punto hasta la Ruta 11, kilómetro 503. En el mismo horario, por la competencia pedestre, la restricción abarcará desde Juan B. Justo y De los Trabajadores hasta la Plazoleta Almirante Brown, a lo largo de todo el Paseo Jesús Galíndez.

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Desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con precaución y prever vías alternativas durante el desarrollo del evento.