La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que nuclea a los empleados públicos bonaerenses, pidió al gobernador Axel Kicillof que “haga todos los esfuerzos posibles” para asegurar el pago del medio aguinaldo de diciembre “en tiempo y forma”, en medio de la tensión financiera entre la Nación y la Provincia por la autorización para tomar deuda.

El reclamo fue transmitido por la secretaria general Fabiola Mosquera, quien mantuvo comunicaciones con autoridades provinciales para advertir la preocupación del sector frente al cierre del año. Desde el sindicato remarcaron que la situación económica de los trabajadores “es delicada” y que el aguinaldo debe garantizarse sin demoras.

En el mismo mensaje, UPCN exigió retomar la discusión salarial que debía reactivarse en diciembre. “Se le pidió al Gobierno Provincial que cumpla con la continuidad de la paritaria”, indicó la dirigencia gremial a través de un comunicado difundido en redes.

El pedido se sumó al planteo ya formulado por los sindicatos docentes del Frente de Unidad Gremial, que también reclaman una nueva recomposición salarial tras la aprobación de la ley que habilitó el endeudamiento provincial. Los gremios habían presionado para que la norma avanzara y, una vez sancionada, reclamaron respuestas inmediatas.

Desde el Ejecutivo bonaerense habían advertido, antes de la votación legislativa, que la falta de autorización para tomar deuda complicaría seriamente el cierre financiero del año. Sin embargo, desde la aprobación de la ley no volvió a concretarse una reunión formal con los gremios.

Según datos de la agencia DIB, en los primeros diez meses del año los estatales recibieron un aumento acumulado del 25,9%, apenas por encima de la inflación del período (24,8%). Los sindicatos sostienen que la pérdida salarial previa aún no fue recuperada y advierten que la incertidumbre por el aguinaldo agrava el malestar interno.

Fuente: Dib