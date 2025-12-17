El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre será depositado este sábado 20 en las cuentas de los trabajadores provinciales.

Desde la Provincia, no obstante, se encargaron de aclarar que la medida se concreta en un contexto de “severa crisis económica y restricciones financieras” que afectan de manera directa a la administración bonaerense.

En el cierre del año, el Sueldo Anual Complementario (SAC) vuelve a convertirse en un ingreso esperado por millones de trabajadores. Este pago extraordinario, establecido por la legislación laboral, se abona en dos instancias: a mitad de año y en diciembre, y constituye un refuerzo económico fundamental para quienes se encuentran bajo relación de dependencia.

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración mensual percibida por el empleado en cada semestre. En su cálculo se incluyen conceptos como sueldo básico, horas extras y comisiones. Para quienes no alcanzan los seis meses de antigüedad, el monto se liquida de manera proporcional según el tiempo trabajado.

La segunda cuota del SAC debe depositarse antes del 18 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo. Si la fecha límite coincide con un día no laborable, el pago debe realizarse en el día hábil anterior. En muchos casos, las empresas optan por adelantar el depósito para que los trabajadores dispongan del dinero antes de las fiestas.

El beneficio alcanza a empleados registrados del sector público y privado, personal doméstico formalizado y trabajadores rurales. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes desempeñan tareas independientes, salvo que exista una disposición específica que los contemple.

Fuente: con información de Provincia e Infobae