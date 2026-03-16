Con un estilo innovador, apasionado y cargado de humor, marcó una época y dejó una huella imborrable en la manera de relatar el deporte más popular del país.

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Araujo fue durante décadas una de las figuras centrales del relato futbolístico. Su estilo descontracturado rompió con la solemnidad tradicional de las transmisiones y lo convirtió en un referente para varias generaciones de televidentes y periodistas deportivos.

Entre 1989 y 2004 condujo el histórico programa Fútbol de Primera, uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión deportiva nacional, donde su voz se volvió inseparable de los resúmenes del campeonato argentino. Más tarde, en 2007, regresó a la pantalla con los programas Fútbol, el debate y Noche de goles, emitidos por América TV.

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En radio también tuvo un rol destacado: fue conductor en Radio La Red del programa Araujo de Primera, ciclo que permaneció al aire durante ocho años.

En 2009 volvió a ocupar un lugar central en las transmisiones al ser convocado para integrar el equipo de Fútbol para Todos. Allí relató partidos de la Primera División y encuentros internacionales de la selección argentina.

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Araujo fue reconocido por una forma de relatar muy particular: frases distintivas, apodos memorables, énfasis en los segundos nombres de los futbolistas y una narración dinámica que seguía de cerca cada jugada. Esa impronta renovó el formato del relato televisivo en Argentina y lo consolidó como una figura influyente en la historia de las transmisiones deportivas.

Su legado también quedó marcado en frases que trascendieron el fútbol. El inolvidable “¡Estas crazy, Macaya!”, dirigido a su histórico compañero Enrique Macaya Márquez, aún resuena en compilados y recuerdos de las transmisiones de los años noventa.

Además, su estilo dejó huella incluso en los apodos de los futbolistas. Desde su relato surgieron sobrenombres que se volvieron eternos, como “El Apache” para Carlos Tévez o “El Shileno” para Marcelo Salas.

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Con su voz inconfundible, su humor y su forma única de contar el fútbol, Marcelo Araujo se convirtió en parte de la memoria colectiva del deporte argentino. Su legado quedará para siempre ligado a una época dorada de la televisión futbolera.

