La investigadora marplatense Carla Di Luca advirtió que la presencia de microplásticos en el agua potable ya es un fenómeno extendido y subestimado, al tiempo que encabeza un proyecto innovador para su remoción, recientemente reconocido a nivel internacional. Sobre estas partículas, aseguró que “están hechas para perdurar mucho en el tiempo y nuestro cuerpo no está preparado para lidiar con este tipo de sustancias”.

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Su trabajo fue reconocido con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2025, un premio impulsado por el CONICET, la Embajada de Francia y otras instituciones, que busca promover desarrollos científicos con impacto directo en la calidad de vida. El proyecto premiado -un dispositivo híbrido para remover micro y nanoplásticos del agua- apunta justamente a una problemática ambiental considerada urgente a nivel global.

En diálogo con Modo Regreso, por Radio Mitre Mar del Plata, Di Luca explicó que hoy la exposición a microplásticos es cotidiana: “Estamos tomando agua con microplásticos sin darnos cuenta de qué tan grave es esto”. En esa línea, remarcó que “estas partículas de micro y nanoplásticos se encuentran en prácticamente todos los compartimentos ambientales, en la comida que ingerimos y en el agua que tomamos”, y advirtió que aún “se está dimensionando cuáles son los efectos sobre la salud y los ecosistemas”.

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El grupo recibió la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2025.

En relación con las prácticas de consumo, la investigadora sostuvo que existe una percepción errónea respecto al agua embotellada, al señalar que “está comprobado que libera partículas al agua”. En ese sentido, consideró que “el agua filtrada es mucho más segura que el agua de botella”, aunque aclaró que “los filtros purificadores convencionales están preparados para remover otro tipo de contaminantes, como el cloro o el arsénico, no específicamente para remover microplásticos”.

A partir de esa limitación tecnológica, su equipo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) desarrolla un nuevo enfoque basado en materiales absorbentes diseñados específicamente para capturar estas partículas. “Lo que propusimos es diseñar materiales absorbentes especialmente preparados para retener este tipo de partículas”, explicó. El dispositivo combina dos etapas: por un lado, “una etapa de fotólisis UVC” que permite “activar las partículas para hacerlas más pegajosas”, y por otro, el uso de materiales que faciliten su retención en filtros mejorados.

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Di Luca planteó que este tipo de desarrollos podría marcar un cambio de paradigma en el tratamiento del agua. En su visión, “a futuro vamos a ir a un sistema de filtrar el aire, filtrar el agua”, ya que “estamos expuestos a un montón de contaminación”. Además, anticipó que “seguramente sea más normal tener este tipo de sistemas en casa y también mejorar las plantas de tratamiento con tecnologías más avanzadas”.

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Respecto al avance concreto del proyecto, indicó que actualmente se encuentra en una etapa inicial, con ensayos a escala de laboratorio. Y agregó que el objetivo es “contar con este prototipo sobre el final del proyecto, que es de un año”.

Consultada sobre la dimensión del problema, remarcó que los micro y nanoplásticos no son una amenaza futura sino presente -e incluso heredada-. “No, es un problema totalmente del presente y hasta posiblemente del pasado”, afirmó, al explicar que los plásticos “se van degradando paulatinamente y fragmentando en partículas cada vez más pequeñas”, muchas de ellas invisibles.

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En cuanto al consumo de agua, consideró que es necesario prestar mayor atención, aunque subrayó que el nivel de riesgo varía según la fuente. En ese sentido explicó que “no es igual para todos los casos, depende de si tengo agua de pozo, del lugar donde vivo y del nivel de tratamiento”.

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La investigadora también destacó el carácter colectivo del desarrollo: “Somos un equipo de trabajo del área de catalizadores en superficie del INTEMA, compuesto por investigadores, becarios y personal técnico”.

En ese sentido valoró el potencial científico de Mar del Plata y del país, aunque advirtió que el sistema científico argentino atraviesa un contexto crítico. “Hay un montón de talento científico, pero no está suficientemente difundido ni financiado. El primer paso sería apoyar más a los investigadores que ponen mucho esfuerzo en llevar su trabajo adelante”, indicó.