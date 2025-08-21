Según aseguró el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves, quien se respaldó en los datos que ofrece la Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CeMAED), "estamos teniendo uno de los años con menos nivel de homicidios en Mar del Plata", en comparación al registro de los últimos diez.

Ads

En una entrevista para Los datos del día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el funcionario detalló que hubo “22 homicidios en ocho meses y medio”, lo que consideró “bajo” al compararlo con otros años en los que “había más incomodidad en ese sentido”.

No obstante, indicó que ese dato “no quiere decir que estemos mejor ni peor, o que tengamos que festejar, ya que hay otras estadísticas que son más negativas, como en robos con arma de fuego”. Al mismo tiempo, señaló que del número total de homicidios en la ciudad, “en general son ajustes de cuenta y uno solo fue en ocasión de robo”.

Ads

Puede interesarte

Por otro lado, el titular de Seguridad también se refirió al desalojo que se desarrolló esta semana en una vivienda de Punta Mogotes y explicó que el operativo no se llevó a cabo por una denuncia de venta de drogas, sino por la violación de la propiedad privada. Sin embargo, en ese punto aclaró que en la ciudad “hay una venta irregular de estupefacientes, pero no bandas organizadas”, y subrayó que si bien “no es más fácil enfrentarlo, son diferentes modalidades”.

Entonces, puntualmente por ese caso, relató: “Empezó por la denuncia de una persona que vio vulnerado su derecho sobre una propiedad, y una investigación de la Fiscalía N° 12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, que le encomendó a la DDI avanzar sobre cuestiones investigativas. Y después de una serie de notificaciones a esta gente , se realizó el allanamiento en el que desalojamos a 21 personas, de las cuales 14 eran mayores y 7 menores”.

Ads

De acuerdo a Gonçalves, se encontraron con una situación de “desidia y abandono”, y con “cuestiones de salubridad preocupantes”, debido a que -para graficar- “había 38 gatos viviendo en un departamento de 3x4 y el olor era nauseabundo".

Puede interesarte

“La vivienda estaba venida abajo y descuidada, y sus ocupantes provocaban situaciones conflictivas para los vecinos. Pero además, le tenemos que sumar que se encuentra al lado de una institución escolar, y por ese motivo todas las descentralizadas de la Policía bonaerense actuaron de buena manera y controlaron la escena”, concluyó.