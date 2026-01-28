El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno interino de Venezuela al afirmar que Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no colabora con los planes diseñados por Washington para el país caribeño.

Según informó la agencia EFE, la declaración forma parte del discurso que Rubio brindará este miércoles ante el Senado estadounidense, centrado en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas, que derivó en el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas”

En el texto del discurso, Rubio sostiene: “Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: estamos preparados para usar la fuerza si otros métodos fracasan”. No obstante, aclaró que espera que esa instancia no sea necesaria, aunque remarcó que el Gobierno de Donald Trump “no rehuirá de su deber” con Estados Unidos y la región.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Rodríguez manifestó su intención de cooperar y se comprometió a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, otorgándoles acceso preferente, además de poner fin al suministro petrolero a Cuba y promover la reconciliación nacional con la oposición y los venezolanos en el exterior. “Es consciente del destino de Maduro y entiende que su interés personal coincide con nuestros objetivos”, subraya el documento.

Cruces políticos y agenda diplomática

La comparecencia de Rubio ante el Senado se da luego de que Rodríguez afirmara que su Gobierno no acepta “órdenes externas”. Consultado al respecto, Trump aseguró no haber escuchado esas declaraciones y reiteró que mantiene “una muy buena relación” con el Ejecutivo interino.

En paralelo, Rubio mantendrá este miércoles un encuentro a puertas cerradas con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la sede del Departamento de Estado. La reunión se realizará dos semanas después de que Machado se reuniera con Trump en la Casa Blanca para analizar la situación venezolana.

La agenda oficial prevé que el secretario de Estado exponga primero ante el Senado y, luego, reciba a Machado, quien se encuentra en Estados Unidos desde el 15 de enero, en medio de una etapa clave de definiciones sobre el futuro político de Venezuela.

Fuente: TN