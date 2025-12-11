Estalló el verano: quiénes son los ganadores del sorteo de carpas en Punta Mogotes
Después de una inscripción con una convocatoria que rompió récords, desde la administración publicaron el listado de los 100 beneficiarios.
Punta Mogotes confirmó este jueves quiénes serán los 100 afortunados que accederán a una carpa durante la próxima temporada, uno de los beneficios más buscados por marplatenses y turistas. La publicación del listado volvió a generar expectativa luego de una inscripción que superó ampliamente la demanda habitual.
En esta edición, los vecinos de Mar del Plata volvieron a ser mayoría entre los ganadores, aunque la nómina también incluye participantes de numerosos puntos del país. Tucumán, Santa Fe, Neuquén y distintas ciudades bonaerenses —como Quilmes, La Plata, Lobería, Lincoln, Avellaneda y Resistencia— aportaron una fuerte presencia federal.
Uno de los datos que más llamó la atención es el interés del Norte argentino: figuran beneficiados de Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y San Miguel de Tucumán, reflejando el alcance nacional que mantiene el sorteo año tras año.
Desde la Administración adelantaron que en los próximos días cada ganador será contactado por vía telefónica para coordinar la entrega de los vouchers correspondientes.
Lista de ganadores:
MAIDANA PAOLA ALEJANDRA – Mar del Plata
DADDERIO ALEJANDRA MARCELA – Mar del Plata
GAMARRA KEVIN ELIAS – Mar del Plata
DI NUNZIO FACUNDO GABRIEL – Mar del Plata
CALANDRA INES DEL CARMEN – Mar del Plata
CILLEY MARÍA MALVINA – Yerba Buena
PRADA FERNANDO – Olivos
NAHON BETTINA MARCELA – Mar del Plata
ALDAO SALVADOR – Mar del Plata
GARCIA RUBEN TEODORO – La Caleta
GONZALEZ MAXIMILIANO MARTIN – Mar del Plata
ANDURELL MILAGROS – Lincoln
MARTINEZ JORGE – Mar del Plata
CAMPANER DIEGO – Mar del Plata
HERRERA VANESA GISELA – S.C. de Bariloche
LAZARTE MARÍA MACARENA – Tafí Viejo
RUMITTI MARIA PAULA – Mar del Plata
BOTARO CAMILA – Lobería
CEBALLOS HUGO LUCIO – Mar del Plata
ENCISO MARTA GLORIA – Mar del Plata
SOSA YASMINA – Mar del Plata
BRITTE PAOLA ELIZABETH – Quilmes
GALVÁN EUGENIA ELIZABETH – Banda del Río Salí
ECHEGARAY PÉREZ MARÍA CANDELA – Mar del Plata
FACAL ELENA MELISA – Mar del Plata
GONZÁLEZ DAMARIS JUDITH – Mar del Plata
CUMIN RENÉ EMILIO – Santa Fe
NUÑEZ MARTIN – Mar del Plata
NICOSIA FRANCO DARIO – Mar del Plata
VARGAS MARINEL – Mar del Plata
PAEZ LUIS ALBERTO – Mar del Plata
BLANCO GUSTAVO MARTIN – Mar del Plata
RIVA SANDRA REGINA – Mar del Plata
SCHWARTZ MAXIMO – Mar del Plata
LUGO CLAUDIO DANIEL – Mar del Plata
GUZMAN SILVIA – Mar del Plata
FATTORINI SERGIO – Adrogué
PERROTTA ALBERTO ROSARIO – Mar del Plata
ALLAMANDA YESICA – Mar del Plata
FERNANDEZ MARINA DEL VALLE – Mar del Plata
BARBERIS GABRIELA – Mar del Plata
LÓPEZ TOBÓN YESENIA – Mar del Plata
FIERRO MARTÍN FERNANDO – Mar del Plata
SCHACHTEL EVANGELINA VIVIANA – Mar del Plata
LANDABURU ANDREA AYELEN – Olavarría
FUGUEROA ANDREA – Mar del Plata
BARGAS CLELIA CAROLINA – Mar del Plata
HANSEN CRISTIAN MAURICIO – Mar del Plata
BRANDAN MARÍA GABRIELA – San Miguel de Tucumán
BONIFACIO VILLAR MARIA – Mar del Plata
MENDEZ NARELA NICOLE – Mar del Plata
AMENTA KARINA GABRIELA – Mar del Plata
CAPRA ALICIA – Mar del Plata
PAYETTA MARIA LAURA – Mar del Plata
MARTINEZ MARTIN LUCIANA SILVINA – Mar del Plata
PEKER MARIA DANIELA – Mar del Plata
FARIAS MARCELINO IRINEO – Mar del Plata
DI MENNA FERNANDO – Mar del Plata
BIANCO KARINA ALESIA – Lomas del Mirador
GOMEZ NOELIA IVANA – Berisso
AFRICANI EDUARDO HUMBERTO – Mar del Plata
LANGE MARÍA DE LOS ÁNGELES – Mar del Plata
BENITEZ PABLO RAUL – Mar del Plata
SILVESTRINI ANTONELA – Mar del Plata
NEGRI MARIA VICTORIA – Mar del Plata
ROMERO GERMÁN ANDRÉS – Mar del Plata
DOTTI MARIA ALEJANDRA – Mar del Plata
GORDILLO LORENA ISABEL – Mar del Plata
ZAPATA FAVIO – Mar del Plata
BARRERA MAURICIO ANDRES – Luján
BENAVIDEZ SOFIA FLORENCIA – Mar del Plata
ARCIDIACONO MAURO – Mar del Plata
DE LUCA EMILIANO HERNAN – Mar del Plata
SOMMER TALIA – Mar del Plata
MOYANO NATALIA – Mar del Plata
MONTENEGRO MONICA – Mar del Plata
DE SANTO JOHANA – Mar del Plata
RENVERSADE ANA BELEN – Mar del Plata
SATOSTEGUI ANDREA ROSANA – Mar del Plata
RAIMONDI FEDERICO – Mar del Plata
LANUS SONIA – Resistencia
GOMEZ MARTIN FACUNDO – Mar del Plata
GONZALEZ DIEGO – Avellaneda
MADINABEITIA CARLOS GUILLERMO – Mar del Plata
TAVERNA BARBARA – Mar del Plata
OLMOS GUSTAVO ANSELMO – Mar del Plata
ETCHELET VIVIANA ELSA – Mar del Plata
ALDERETE CAJAL MARICEL – Mar del Plata
TAPIA LORENA SOLEDAD – La Plata
LIMA FACUNDO EMILIANO – Mar del Plata
AFFANNATO MIGUEL ANGEL – Mar del Plata
BADALONI MARIO CESAR – Mar del Plata
DE AVILA CARLOS VALENTIN – Mar del Plata
MUNTIAN JULIO CESAR – Mar del Plata
GALEANO MARÍA LUJÁN – Mar del Plata
JIMENEZ LUIS LUIS ALBERTO – Mar del Plata
YABLANOSKY MARCELA ESTHER – Mar del Plata
LLORET FERNANDO LUIS – La Plata
MONTIEL CAMILA – Mar del Plata
TORRES MARTIN – Mar del Plata
