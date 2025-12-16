Un violento episodio se vivió este martes por la tarde en el barrio Villa Primera, cuando un joven de 26 años estalló de furia y destrozó una camioneta de un golpe en plena avenida Jara.

El hecho ocurrió a la altura del 800 de esa arteria, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado de emergencia y procedió a la aprehensión del agresor, que había roto la luneta trasera de una Chevrolet Tracker negra perteneciente a un taller mecánico de la zona.

Según se informó, el atacante le propinó una fuerte piña al vidrio del vehículo, provocando importantes daños. El damnificado es un hombre de 47 años, propietario del rodado afectado.

Tras el procedimiento policial, intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso que el imputado sea notificado por el delito de “Daño”.

No obstante, pese a la violencia del hecho, el joven recuperó la libertad pocas horas después por aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras se labran las actuaciones de rigor.

