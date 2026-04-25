El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló a último momento el viaje de una delegación oficial a Pakistán que tenía como objetivo avanzar en conversaciones indirectas con Irán, en un nuevo signo de tensión en el escenario internacional.

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La misión incluía a enviados cercanos a la Casa Blanca y formaba parte de los intentos por destrabar las negociaciones en Islamabad, donde ese país actúa como mediador entre Washington y Teherán. Sin embargo, la falta de avances concretos y la negativa iraní a sostener contactos directos llevaron a suspender el desplazamiento.

Desde el gobierno estadounidense argumentaron que no tenía sentido realizar un viaje de larga distancia sin garantías de progreso, y remarcaron que las comunicaciones podrían mantenerse por otras vías si existiera voluntad de diálogo.

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El trasfondo de la decisión está marcado por el estancamiento de las negociaciones tras varias rondas fallidas. Días atrás, el canciller iraní, Abbas Araghchi, abandonó Pakistán sin concretar avances significativos, lo que terminó de enfriar las expectativas de un acuerdo.

El conflicto entre ambos países, que escaló en 2026 tras ataques y represalias en la región, se mantiene bajo una tregua inestable, mientras persisten diferencias clave, especialmente en torno al programa nuclear iraní y las condiciones exigidas por Estados Unidos.

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En ese contexto, Pakistán intenta sostener su rol como intermediario diplomático, aunque los resultados hasta ahora han sido limitados. Analistas advierten que la cancelación del viaje no solo retrasa el diálogo, sino que también refleja un endurecimiento de posiciones en un escenario donde crece la incertidumbre sobre una salida negociada.

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