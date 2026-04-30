En un giro relevante en la relación bilateral, Estados Unidos excluyó a la Argentina de la lista de vigilancia prioritaria en materia de propiedad intelectual, un registro que señalaba a los países con mayores cuestionamientos por el cumplimiento de estas normas. La medida marca un reconocimiento a los cambios recientes impulsados en el país para fortalecer el sistema de protección de patentes y derechos de autor.

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La inclusión en esa lista había sido una constante durante años. Informes oficiales estadounidenses venían señalando deficiencias estructurales, como dificultades en la aplicación de leyes, piratería y restricciones en el sistema de patentes, especialmente en sectores sensibles como el farmacéutico y tecnológico.

En los últimos meses, sin embargo, se registraron avances. Entre ellos, la modificación del régimen de patentes de medicamentos y la firma de un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, que incluye compromisos para modernizar el sistema de propiedad intelectual argentino y alinearlo con estándares internacionales.

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La salida de la lista no solo tiene impacto simbólico. También puede mejorar la percepción del país frente a inversores extranjeros, especialmente en sectores vinculados a la innovación, la tecnología y la industria farmacéutica, donde la protección de derechos es clave para el desarrollo de nuevos proyectos.

En ese contexto, el cambio se interpreta como un paso más dentro de una estrategia de apertura y acercamiento con Estados Unidos, que en los últimos meses avanzó en acuerdos comerciales y reformas regulatorias orientadas a fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones.

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