La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que está revisando los archivos de más de 55 millones de personas con visas estadounidenses por cualquier violación del visado que pueda suponer su deportación, como parte de sus medidas cada vez más estrictas sobre inmigración.

El Departamento de Estado declaró vía correo electrónico que la "investigación continua" permitirá la revocación de los visados, incluidos los de turista, si surgen cuestiones de inelegibilidad como estancias fuera de plazo, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública o lazos con el terrorismo.

Es decir que si tales poseedores de visa son hallados en Estados Unidos serían sujetos a deportación.

El Departamento de Estado señaló este lunes que ya revocó 6.000 visados de estudiantes por exceder el plazo permitido de estancia y vulnerar leyes locales, estatales y federales desde enero.

Fuente: NA

