El despliegue incluye al Grupo Anfibio de Respuesta Iwo Jima (ARG) y a la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), además de un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores y un crucero lanzamisiles.

Según funcionarios de Defensa, esta fuerza militar está destinada al Comando Sur de Estados Unidos y busca hacer frente a las amenazas de las organizaciones narcoterroristas en la región.

Aunque el despliegue es, por ahora, una demostración de fuerza para enviar un mensaje, también brinda al presidente una amplia gama de opciones militares si decide actuar contra los cárteles.

El objetivo principal es reforzar la seguridad nacional estadounidense, con un enfoque en el control de fronteras y la lucha contra el tráfico de drogas y personas, una prioridad del gobierno de Pete Hegseth, actual Secretario de Defensa.

El despliegue de la 22.ª MEU ha generado preocupación entre algunos funcionarios de defensa, ya que temen que los infantes de Marina no estén capacitados para operaciones de interceptación de drogas. Esto podría requerir una estrecha colaboración con la Guardia Costera.

Fuente: CNN