Estados Unidos: más de 250 personas en cuarentena por un brote de sarampión en Carolina del Sur
De acuerdo a la información oficial, la mayoría de los nuevos casos están vinculados a una iglesia del condado de Spartanburg, en el noroeste del estado, donde se habrían producido eventos masivos que facilitaron la transmisión del virus.
Más de 250 personas fueron puestas en cuarentena en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, tras detectarse un brote de sarampión que se aceleró en los últimos días, según informaron autoridades de salud locales. La situación encendió alertas por la rápida propagación del virus en comunidades con baja cobertura de vacunación.
El Departamento de Salud Pública estatal confirmó que hasta el martes se habían registrado 27 nuevos casos desde el viernes, lo que elevó el total a 111 contagios en la región norte del estado. El aumento se produjo en un corto período de tiempo y obligó a reforzar los protocolos sanitarios.
La epidemióloga estatal, Linda Bell, advirtió que el brote se está “acelerando” debido a los viajes realizados durante el Día de Acción de Gracias y a la falta de vacunación en amplios sectores de la población. “Se trata de un incremento significativo en muy poco tiempo”, alertó.
Los datos oficiales indican que la gran mayoría de los contagios corresponde a personas no vacunadas. De los 111 casos confirmados, 105 se registraron en personas sin inmunización, uno en una persona vacunada y otros tres en individuos con esquema incompleto.
Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación para frenar la propagación del sarampión y evitar nuevos brotes, especialmente en niños. Mientras tanto, continúan las tareas de seguimiento epidemiológico y aislamiento preventivo de los contactos estrechos.
Fuente: NA
