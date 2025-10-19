Estados Unidos dejó de ser un actor silencioso en la política argentina y comenzó a marcar el paso en la toma de decisiones del oficialismo. Con el respaldo del entorno de Donald Trump y del Tesoro norteamericano, la administración de Javier Milei recibió un pedido concreto: formalizar a Santiago Caputo en el próximo Gabinete, tras las elecciones del 26 de octubre.

Ads

Puede interesarte

Barry Bennett, operador clave del trumpismo, mantuvo reuniones en Buenos Aires con Caputo y con figuras de peso en el Congreso como Cristian Ritondo y Miguel Pichetto. El mensaje fue claro: la continuidad del respaldo financiero y político de EE.UU. está atada a un reordenamiento del poder interno que incluya al principal asesor presidencial en un cargo con visibilidad y gestión.

La presión llega en un momento de fuerte interna dentro del Gobierno. Caputo mantiene una disputa abierta con Guillermo Francos y el armado político de Karina Milei, mientras la Casa Blanca exige una agenda de reformas más rápida y ejecutiva. El rol que asuma Caputo será clave para destrabar esa tensión.

Ads

Milei ya admite que su asesor puede tener un “rol central” en la próxima etapa. Jefe de Gabinete, Ministerio del Interior o vocero con poder real son algunas de las opciones que se barajan. Washington ya eligió a su interlocutor. Ahora, el Presidente debe decidir si paga el precio del respaldo.

Fuente: TN.

Ads