La resolución fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que hizo lugar a un pedido presentado por la Argentina a comienzos de marzo. En ese planteo, el Gobierno solicitó frenar los avances en la ejecución de la sentencia dictada en 2023, que condenó al país a pagar más de USD 16.000 millones por la nacionalización de la petrolera.

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En concreto, el tribunal dispuso la suspensión inmediata de todos los procedimientos en curso, incluyendo el denominado “discovery” posterior a la sentencia, una instancia clave en la que los demandantes buscan identificar activos del Estado argentino para eventualmente ejecutar el fallo.

La decisión implica que ningún tribunal podrá avanzar con medidas relacionadas al caso hasta que se defina la apelación principal impulsada por la Argentina, lo que en la práctica congela el expediente y evita, por ahora, posibles embargos o acciones sobre bienes del país en el exterior.

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El fallo fue interpretado como favorable para la Argentina, ya que le otorga tiempo en un litigio de alto impacto económico y político. Además, se da en un contexto en el que el propio gobierno de Estados Unidos había manifestado su respaldo al pedido argentino, al considerar que ciertas medidas solicitadas por los demandantes podían resultar “excesivamente intrusivas” y afectar principios de cortesía internacional.

El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de YPF. Años más tarde, fondos de inversión que adquirieron derechos de litigio iniciaron demandas en tribunales estadounidenses, que derivaron en una condena multimillonaria contra el país.

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Si bien la reciente decisión no modifica esa sentencia, sí posterga cualquier avance en su ejecución hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie sobre el fondo del caso, lo cual por el momento no tiene fecha definitiva para su resolución.