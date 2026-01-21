Las fuerzas militares de Estados Unidos incautaron un nuevo buque petrolero en el mar Caribe en el marco del bloqueo naval dispuesto por la administración de Donald Trump para restringir el comercio de crudo con Venezuela.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, la captura se realizó sin incidentes y elevó a siete el número de embarcaciones retenidas desde que Washington anunció la medida, en diciembre pasado. El operativo fue difundido a través de redes sociales oficiales, acompañado por imágenes del buque interceptado.

La nave fue identificada como Motor Vessel Sagitta y, de acuerdo al comunicado militar, operaba “en desafío a la cuarentena establecida” para buques sancionados. Desde el Comando Sur advirtieron que solo podrá salir petróleo venezolano bajo esquemas “coordinados de manera adecuada y legal”, reforzando el control sobre la actividad energética en la región.

El bloqueo naval forma parte de un despliegue militar más amplio de Estados Unidos en el Caribe, que también incluyó acciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. En ese contexto, Washington sostiene que busca impedir exportaciones ilegales de crudo y garantizar el cumplimiento de las sanciones.

Trump aseguró públicamente que Estados Unidos pasará a controlar el petróleo venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y afirmó que parte del crudo ya fue decomisado y comercializado. Sin embargo, las autoridades interinas venezolanas rechazaron esa versión y sostienen que mantienen el control de la industria.

Mientras tanto, la petrolera estatal PDVSA continúa conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre eventuales ventas de petróleo, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales. La escalada en el Caribe vuelve a tensar el escenario geopolítico regional y anticipa nuevos cruces diplomáticos en las próximas semanas.

Fuente: TN