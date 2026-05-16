La figura de Lionel Messi continúa dejando huella en Estados Unidos y ahora recibirá un nuevo reconocimiento de cara al Mundial 2026. La localidad de Berkeley Heights, en el estado de Nueva Jersey, anunció que una de sus calles será rebautizada de manera ceremonial como “Leo Messi Way”, en homenaje al capitán argentino y a su impacto en el fútbol norteamericano.

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La iniciativa forma parte de las actividades organizadas en la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El cartel será instalado sobre un tramo de Sherman Avenue, en una acción simbólica impulsada por autoridades locales y grupos comunitarios relacionados con el torneo.

Según trascendió, el homenaje no implicará un cambio oficial y permanente en la denominación de la calle, sino una intervención temporal vinculada a los eventos culturales y deportivos programados para el Mundial. La propuesta busca destacar la influencia que tuvo Messi desde su llegada a la MLS y el fenómeno social que generó en el país desde su desembarco en Inter Miami CF.

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Berkeley Heights se encuentra a pocos kilómetros del MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar la final del Mundial 2026, prevista para el 19 de julio. La región será una de las principales sedes del certamen y concentrará varios encuentros a lo largo de la competencia.

El reconocimiento vuelve a reflejar la dimensión internacional alcanzada por Messi, cuya presencia revolucionó la liga estadounidense tanto a nivel deportivo como comercial y cultural. Desde su llegada, el campeón del mundo se convirtió en una de las figuras más influyentes del deporte en Norteamérica y continúa sumando homenajes incluso fuera de las canchas.

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