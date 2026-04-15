La decisión fue instrumentada a través de licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que permiten realizar determinadas transacciones con el sistema bancario público venezolano. Entre las instituciones alcanzadas se encuentran el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores.

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Según lo informado, estas licencias habilitan operaciones financieras que hasta ahora estaban restringidas, como transferencias en divisas, pagos internacionales y negociaciones comerciales vinculadas a contratos. El objetivo es facilitar el flujo de recursos hacia la economía venezolana y reducir las trabas que impedían la operatoria con el sistema financiero global.

La medida también permitirá que los ingresos derivados de la exportación de petróleo puedan canalizarse con mayor fluidez, lo que podría contribuir a estabilizar el mercado cambiario y mejorar la disponibilidad de dólares en la economía local.

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El alivio de las sanciones se inscribe en un proceso más amplio de acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, que se viene desarrollando desde comienzos de 2026 a partir de la detención de Nicolás Maduro. En ese contexto, Estados Unidos ya había otorgado licencias para reactivar el comercio de petróleo y otros sectores estratégicos, con el objetivo de promover una recuperación económica y fomentar inversiones extranjeras.

Algunas restricciones continúan vigentes, especialmente las dirigidas a funcionarios y estructuras vinculadas a presuntos casos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Pese a ello, la medida podría significar un avance hacia la normalización de las relaciones financieras internacionales de Venezuela, tras años de aislamiento.

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