El asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo reuniones en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado, donde funcionarios de la administración de Donald Trump manifestaron su preocupación por el avance de Xi Jinping y la influencia de China sobre los recursos estratégicos de la Argentina.

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Caputo viajó a Washington con el objetivo de ratificar el alineamiento político y geopolítico del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, en un contexto internacional marcado por la disputa global por minerales críticos, las tensiones comerciales y la situación en Medio Oriente.

Según trascendió, en cada uno de los encuentros oficiales los representantes estadounidenses remarcaron su inquietud por la expansión china en América Latina y especialmente en Argentina, en áreas vinculadas a minerales críticos, uranio, infraestructura y tecnología.

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En ese marco, los funcionarios norteamericanos mencionaron iniciativas impulsadas por Trump como el denominado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, los acuerdos bilaterales sobre minerales críticos y el programa “Escudo de las Américas”.

Durante las reuniones, Caputo aseguró que el Gobierno argentino acompaña las estrategias impulsadas por Washington para limitar el avance de Beijing en la región. Además, explicó las medidas adoptadas por la administración libertaria para impedir que China construya un puerto de aguas profundas en la Patagonia y amplíe inversiones en sectores considerados sensibles.

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Uno de los temas que generó mayor interés fue la estación espacial china instalada en la provincia de Neuquén. Un asesor cercano a Trump le transmitió a Caputo el deseo de Estados Unidos de cerrar esa base, que sectores de inteligencia norteamericanos consideran una instalación de espionaje.

Sin embargo, el asesor presidencial argentino sostuvo que existe un acuerdo bilateral vigente y advirtió que una eventual denuncia del convenio podría generar consecuencias diplomáticas y económicas para la Argentina.

En paralelo, Caputo destacó ante la Casa Blanca las reformas económicas y normativas implementadas por el Gobierno para facilitar inversiones estadounidenses en el país, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales y minerales críticos.

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En ese sentido, las conversaciones también incluyeron referencias al “Project Vault”, una iniciativa impulsada por Trump destinada a garantizar el abastecimiento de minerales estratégicos para la industria civil y militar de Estados Unidos.

Desde el entorno republicano consideran que Argentina posee recursos clave y condiciones políticas favorables para transformarse en un proveedor estratégico de minerales críticos para Washington.

Fuente: Infobae.