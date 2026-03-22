El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles migratorios y puso el foco en la validez del pasaporte como condición indispensable para viajar. En este contexto, advirtió que quienes no tengan su documentación en regla podrían enfrentar restricciones tanto para salir como para ingresar al país.

Ads

Las autoridades remarcaron que un pasaporte vencido, dañado o en proceso de renovación pierde automáticamente su validez, lo que puede impedir abordar vuelos internacionales o completar los controles migratorios.

Puede interesarte

Además, quienes no hayan realizado a tiempo los trámites correspondientes podrían quedar directamente inhabilitados para viajar, ya que el documento es obligatorio y no admite excepciones si no cumple con los requisitos vigentes.

Ads

El endurecimiento de las condiciones busca reforzar la seguridad en fronteras y evitar inconvenientes en aeropuertos, donde las aerolíneas también pueden rechazar el embarque si la documentación no está en regla.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan verificar la vigencia del pasaporte con anticipación y completar los trámites necesarios para evitar demoras o la imposibilidad de viajar.



Ads