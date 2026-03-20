La decisión coincide con el avance de dos buques petroleros vinculados a Rusia que se dirigen hacia aguas cubanas desafiando las restricciones impuestas por Washington.

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La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a Cuba dentro de las prohibiciones relacionadas con transacciones de hidrocarburos de origen ruso. El objetivo es limitar el acceso de la isla al combustible en medio de un contexto económico delicado y con cortes de energía.

En paralelo, al menos dos petroleros, identificados como el Sea Horse y el Anatoly Kolodkin, navegan rumbo a Cuba transportando crudo y derivados, según datos de inteligencia marítima y plataformas de seguimiento.

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Uno de ellos transporta cerca de 190.000 barriles de gasoil ruso y habría recurrido a maniobras de evasión, como el apagado deliberado de sus sistemas de localización, una práctica habitual de la denominada “flota fantasma” utilizada para sortear sanciones internacionales.

Estas embarcaciones suelen operar sin seguros occidentales y bajo banderas de conveniencia, lo que dificulta su trazabilidad y control.

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La ofensiva estadounidense se da en un contexto de fuerte deterioro energético en Cuba, con apagones prolongados, caída de la actividad económica y escasez de combustibles que afecta servicios esenciales.

Washington ya había adoptado medidas para restringir el suministro de petróleo a la isla, incluyendo sanciones a países y empresas que colaboren con ese abastecimiento. La nueva prohibición refuerza esa estrategia y amenaza con sanciones adicionales a quienes intenten enviar crudo ruso a territorio cubano.

Además, la decisión revierte una flexibilización temporal que Estados Unidos había aplicado recientemente para permitir ciertas operaciones con petróleo ruso, en medio de tensiones globales en el mercado energético.