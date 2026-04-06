La crisis entre Estados Unidos e Irán ingresó en una fase de máxima tensión y el estrecho de Ormuz quedó en el centro de la disputa. Según la información publicada este domingo, la Casa Blanca busca una salida diplomática, pero advirtió que si no hay acuerdo en el corto plazo el conflicto podría agravarse de manera impredecible.

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El punto de mayor fricción ya no es únicamente el programa nuclear iraní, sino el control de ese corredor estratégico, clave para el comercio energético global. Por allí pasa alrededor del 20% del petróleo que se transporta desde Medio Oriente hacia Occidente, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento impacta de lleno en los precios internacionales.

Donald Trump fijó como condición para avanzar hacia una tregua que Irán garantice la libre circulación por Ormuz. Del otro lado, el régimen iraní rechazó esa posibilidad y dejó en claro que no está dispuesto a ceder poder en una zona que considera central para su estrategia militar y geopolítica.

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En ese escenario, las gestiones diplomáticas impulsadas por Pakistán, y eventualmente por otros actores como China, Qatar o la Unión Europea, buscan evitar un nuevo salto en la confrontación. Sin embargo, la escalada verbal entre ambas partes redujo las expectativas de un entendimiento inmediato.

Irán montó en el estrecho un complejo sistema defensivo apoyado en cinco islas: Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm. Allí habría desplegado misiles, drones, fortificaciones subterráneas, lanchas de ataque rápido y hasta minas en el lecho marino, con el objetivo de controlar el tránsito marítimo y fortalecer su posición frente a una eventual ofensiva estadounidense.

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Para Washington, ese esquema militar convierte a Ormuz en una pieza decisiva de la guerra de desgaste. Por eso, según la nota, Trump ya analiza distintas opciones elaboradas por el Pentágono ante un eventual fracaso de las negociaciones.

Así, la posibilidad de una tregua depende de un punto tan sensible como estratégico: quién controla el estrecho más importante para la salida del petróleo de Medio Oriente. Si no hay acuerdo, el conflicto podría abrir una nueva etapa con consecuencias económicas y militares de alcance global.